Кадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террориста

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Грозном террориста, которому удалось скрыться 11 января при проведении спецоперации в селе Гелдаган Курчалоевского района.

Тогда были уничтожены четверо членов банды, один задержан.

"В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату. Дацаева удалось взять живым", - написал Кадыров в инстаграме.

Глава Чечни напоминает, что Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева.

"Он (Дацаев) пояснил, что получил приказ из Иблисского государства (ИГИЛ - ИФ) убить любого сотрудника и прислать отчёт, чтобы заслужить доверие. Теперь у него хватало наглости просить прощение за убийство и говорить, что потом раскаивался. Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны. Все контакты отслеживались", - написал Р.Кадыров.

По данным Кадырова, в минувшую субботу в Нальчике оперативниками МВД по ЧР задержаны ещё два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа. "Их везут в Грозный. На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников", - сообщил глава Чечни.

Как сообщалось, 11 января в Курчалоевском районе Чеченской Республики началась спецоперация против боевиков. По словам Р.Кадырова, присутствовавшего на месте ее проведения, в ходе спецоперации было уничтожено четверо боевиков. Еще одного члена бандгруппы удалось задержать.

По словам Кадырова, раскрытая группа представляла особую опасность, некоторые из ее членов являлись близкими родственниками уничтоженного в 2006 году Исы Мускиева и других опасных террористов. На счету у Мускиева и его брата 102 убитых человека из населенных пунктов Курчалоевского и Шалинского районов.