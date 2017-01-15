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Кадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террориста

Ликвидированная бандгруппа была связана с ИГ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Грозном террориста, которому удалось скрыться 11 января при проведении спецоперации в селе Гелдаган Курчалоевского района.

Тогда были уничтожены четверо членов банды, один задержан.

"В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату. Дацаева удалось взять живым", - написал Кадыров в инстаграме.

Дорогие друзья! В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади «Минутка» во дворе торгового центра «Орбита». Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату. Дацаева удалось взять живым. Он даёт подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия. Это подтверждает известную оперативникам информацию. Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева. Он пояснил, что получил приказ из Иблисского государства убить любого сотрудника и прислать отчёт, чтобы заслужить доверие. Теперь у него хватало наглости просить прошение за убийство и говорить, что потом раскаивался. Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны. Все контакты отслеживались. В субботу в Нальчике оперативниками МВД по ЧР задержаны ещё два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа. Их везут в Грозный. На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников. Это большой успех правоохранительных органов, которым очень активно помогало население. Начиная с конца лета минувшего года в условиях строгой секретности велась работу по контролю за теми, кто вербовал участников банды, покупал оружие, разрабатывал планы совершения терактов. В тот момент, когда поняли, что необходимо ликвидировать банду, провели спецоперацию в нескольких населённых пунктах. Мы уделяем особое внимание профилактической и оперативной работе, направленной на выявление любых преступных замыслов на стадии планирования, чтобы не дать бандитам творить зло. Так будет с любым, кто преступает закон. Хочу также подчеркнуть, что расцениваю как аморальные и бесчеловечные рассуждения отдельных СМИ, содержащие ничем не прикрытое сочувствия бандитам. Таким авторам не мешало бы послушать террористов, которые говорят, что в их планы входили крупномасштабные теракты с максимальным количеством жертв, убийство сотрудников полиции, госслужащих, женщин, детей. Всё это нужно было, чтобы вызвать недовольство населения. #Кадыров #Россия

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Глава Чечни напоминает, что Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева.

"Он (Дацаев) пояснил, что получил приказ из Иблисского государства (ИГИЛ - ИФ) убить любого сотрудника и прислать отчёт, чтобы заслужить доверие. Теперь у него хватало наглости просить прощение за убийство и говорить, что потом раскаивался. Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны. Все контакты отслеживались", - написал Р.Кадыров.

По данным Кадырова, в минувшую субботу в Нальчике оперативниками МВД по ЧР задержаны ещё два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа. "Их везут в Грозный. На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников", - сообщил глава Чечни.

Как сообщалось, 11 января в Курчалоевском районе Чеченской Республики началась спецоперация против боевиков. По словам Р.Кадырова, присутствовавшего на месте ее проведения, в ходе спецоперации было уничтожено четверо боевиков. Еще одного члена бандгруппы удалось задержать.

По словам Кадырова, раскрытая группа представляла особую опасность, некоторые из ее членов являлись близкими родственниками уничтоженного в 2006 году Исы Мускиева и других опасных террористов. На счету у Мускиева и его брата 102 убитых человека из населенных пунктов Курчалоевского и Шалинского районов.

Теги: Россия, Чечня. Рамзан Кадыров
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