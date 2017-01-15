Вернувшийся в Благовещенск из-за неполадок самолет вылетел на Пхукет

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Икар" рейсом Благовещенск-Пхукет, вернувшийся накануне в аэропорт вылета из-за технических неполадок, в воскресенье утром вылетел в Таиланд, сообщил агентству "Интерфакс" представитель авиакомпании в Амурской области Александр Мельников.

"В воскресенье в 9:15 местного времени (3:15 мск) самолет вылетел к месту назначения. Все зарегистрировавшиеся пассажиры вылетели в Таиланд", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в субботу борт, летевший из Благовещенска в Таиланд, вернулся в аэропорт по техническим причинам. По предварительным данным, самолет посадили из-за неисправности в системе регулирования давления.