Авария на котельной оставила без тепла десятки домов в приморском поселке

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Теплоснабжение 44 жилых домов и ряда социальных объектов в поселке Сибирцево Черниговского района Приморья нарушено из-за аварии на местной котельной. Как сообщает в воскресенье пресс-служба администрации края, одной из причин аварии является поставка некачественного топлива.

"Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование", - сказал вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков, слова которого приводятся в сообщении.

Ремонтные работы осложняются тем, что их приходится проводить при работающей котельной и низких температурах воздуха на улице, добавил Вишняков. Восстановить необходимые параметры теплоснабжения поселка планируется в течение дня. По словам вице-губернатора, местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования.

Температура воздуха в Сибирцево сейчас 8-10 градусов мороза.

Прокуратура Приморья организовала проверку по факту отключения от теплоснабжения жилых домов, школы и детских садов в поселке Сибирцево.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления и теплоснабжающей организации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил к температурному режиму в домах и объектах социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении прокуратуры.