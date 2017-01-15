ДТП в Саратовской области стало поводом для возбуждения дела

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В отношении водителя грузовика "Вольво", который, предположительно, стал виновником ДТП с семью погибшими в Саратовской области, возбуждено уголовное дело, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ГУ МВД региона Дмитрий Рассказов.

По данным ведомства, около 1:30 по Москве 15 января на 550 км дороги Нижний Новгород - Саратов в районе села Тарумовка гражданин 1984 года рождения, управляя автомобилем "Вольво" с полуприцепом, ехал из Пензы в сторону Саратова. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущейся во встречном направлении "Тойотой Минивэн". Обе машины съехали в кювет. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров "Тойоты" от полученных травм скончались на месте.

"У водителя автомобиля "Volvo" в результате освидетельствования признаков алкогольного опьянения не выявлено", - заявил Рассказов.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель "Вольво" задержан.

"Дело передано в следственные органы", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального СУ СКР Екатерина Пирская.

Ранее сообщалось, что в числе семи погибших в ДТП в Саратовской области пятеро граждан Киргизии.