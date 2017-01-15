Жители пострадавшего от взрыва газа дома в Саратове получат помощь

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Жители дома по Московскому шоссе в Саратове, где на прошлой неделе произошел взрыв газа и последовавший за ним пожар, получат финансовую помощь из городского бюджета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Гражданам, полностью или частично утратившим имущество, будет оказана финансовая помощь в размере от 50 до 150 тыс. рублей. Все обязательства по выплатам компенсаций пострадавшим берет на себя администрация Саратова. Проект соответствующего постановления находится на согласовании", - сообщил агентству представитель ГУ МЧС.

По его словам, на месте происшествия продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В пострадавших от взрыва и пожара квартирах идет установка пластиковых окон, оттуда вывозится строительный мусор. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС региона.

В настоящее время в клиниках города находятся семь человек, пострадавших от взрыва и пожара, в их числе трое детей. В пункте временного размещения в санатории "Сокол" в настоящий момент находится четыре человека, они обеспечены всем необходимым. Еще 51 человек из пострадавшего дома проживает у родственников.

Взрыв и пожар в квартире на третьем этаже шестиэтажного жилого дома по Московскому шоссе произошел 11 января. Один человек погиб.