В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус столкнулся с учебным троллейбусом в Петербурге, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ГИБДД в воскресенье.

"По предварительной информации, около 12:50 у дома 120 по Ленинскому проспекту водитель автобуса маршрута 142 столкнулся с учебным троллейбусом", - сказал собеседник агентства.

Травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров. Медики оказывают помощь пострадавшим.

По факту ДТП проводится проверка, добавили в УГИБДД.

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