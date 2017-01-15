Патрушев заявил о поддержке террористов отдельными государствами

В частности, некоторые страны и крупные компании покупают у боевиков нефть и платят им за возможность перевозить товары на контролируемой террористами территории

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В распоряжение России попадают все новые и новые подтверждения сотрудничества с террористами как отдельных государств, так и влиятельных зарубежных компаний, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Речь идет о закупках нефти и другого вида сырья у террористов, а также о выплате им денежных вознаграждений за получение разрешений на производство и транспортировку товаров на контролируемых ими территориях", - сообщил Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, "пресекать такую практику - задача всех без исключения стран, которые заявляют, что они противодействуют терроризму".

Говоря о том, насколько эффективно сотрудничество России с другими государствами в противодействии международному терроризму, секретарь Совбеза отметил, что в первую очередь удалось активизировать работу в рамках Совета Безопасности ООН.

"Россия, - заявил он, - способствовала принятию важных резолюций, направленных на борьбу с ИГИЛ (запрещена в РФ), и другими террористическими организациями, а также финансированием терроризма".