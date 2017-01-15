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СКР проверит обстоятельства смерти солиста Мариинки

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу проводит проверку обстоятельств смерти солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Цанга 1979 года рождения скончался в субботу в общежитии театра на улице Декабристов. "Установлено, что 13 января 2017 года мужчина в связи с плохим самочувствием обращался в медицинское учреждение, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении СКР.

Днем 14 января состояние здоровья артиста ухудшилось. Ему вызвали "скорую помощь", однако Цанга скончался во время реанимационных мероприятий.

Эдуард Цанга окончил Нижегородскую государственную консерваторию имени М.Глинки. В 2000 году он был принят в Академию молодых певцов Мариинского театра. В основной состав труппы Цанга вошел в 2008 году.

Теги: Петербург, Мариинка, Мариинский театр, Эдуард Цанга
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