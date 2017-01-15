В Тверской области ребенок застрял в глыбе льда

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следствие в Тверской области выясняет обстоятельства происшествия с ребенком, который застрял в глыбе льда, образовавшейся возле стены одного из домов, сообщается на сайте СКР по Тверской области.

13 января на проспекте Калинина города Осташкова Тверской области маленький мальчик провалился в полую глыбу льда, не убранную коммунальщиками возле стены дома. Ребенок полностью оказался в расщелине, на поверхности была видна лишь его голова, льдом зажало все тело. На помощь ребенку вовремя подоспели прохожие, которые спустя несколько минут и извлекли его из глыбы.

Об инциденте сообщило одно из региональных СМИ.

По данному факту Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.