Туман скорректировал расписание рейсов в екатеринбургском аэропорту "Кольцово"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Туман в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" стал причиной двухчасовой задержки прибытия двух рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"По имеющимся данным, такие погодные условия сохранятся до двух часов ночи по местному времени", - уточнили в пресс-службе.

В аэропорту отметили, что часть авиакомпаний принимает решение совершать посадку, часть ожидает улучшения метеоусловий.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на два часа позднее расписания прибудет борт "Уральских авиалиний" из Симферополя, и с такой же задержкой - рейс авиакомпании "Оренбуржья", следующий по маршруту Нижневартовск-Тюмень-Екатеринбург.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", командир самолета, выполнявшего рейс Симферополь-Екатеринбург, в связи с плохими метеоусловиями в аэропорту прибытия совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме - в Тюмени.

"В настоящее время борт уже заправляется и готовится к вылету в Екатеринбург", - уточнили в пресс-службе авиаперевозчика.