Взрослый и младенец погибли в ДТП в Тульской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе грудной ребенок, погибли в результате автомобильной аварии в Тульской области, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

Авария произошла около 18:30 на 16-м километре трассы Тула-Новомосковск. По предварительным данным, водитель "Рено-Логан" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной "Исудзу".

"В результате ДТП погибли пассажир легкового автомобиля и находившийся в салоне новорожденный ребёнок. Также пострадали две женщины и водитель "Рено"", - сказал представитель полиции.

На месте аварии работают автоинспекторы, сотрудники МЧС и скорой помощи. По одной из версий, причиной аварии стали сложные погодные условия: в регионе сильный снегопад.