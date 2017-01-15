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Житель Назрани стал подозреваемым в деле об убийстве сына

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело после убийства 25-летнего жителя Назрани Магомеда Чапанова, скончавшегося от огнестрельного ранения в больнице, сообщил "Интерфаксу" представитель СУ СКР по региону в воскресенье. Дело возбуждено по статье УК РФ "Убийство".

Как рассказал представитель СКР, между отцом и сыном произошла ссора из-за разногласий по поводу общественно-политической ситуации в некоторых странах зарубежья.

Ранее оперативники не подозревали погибшего в связях с бандитским подпольем.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что житель Ингушетии выстрелил в сына в ходе ссоры после того, как обнаружил у него незаконно хранящееся оружие и заподозрил его в участии в незаконных вооруженных формированиях. Следственные органы Ингушетии задержали 51-летнего жителя республики, который подозревается в совершении убийства совершеннолетнего сына. Подозреваемый задержан и доставлен в следственный изолятор. Сейчас с ним работают следователи, он дает показания.

Собеседник уточнил, что, по предварительным данным, 25-летний житель Назрани получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием. Отец пытался отнять у сына пистолет и случайно раздался выстрел. Пуля попала в лёгкое, молодого человека доставили в республиканскую больницу, но спасти его не удалось.

Теги: Назрань, Ингушетия
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