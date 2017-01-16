Несколько человек в Хабаровске попытались продать шкуру белого медведя

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Несколько человек попытались продать шкуру белого медведя в Хабаровске, пограничном управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Преступников задержали в момент совершения сделки. Они получили за шкуру белого медведя 500 тысяч рублей. Однако цена такой шкуры на черном рынке составляет около двух миллионов рублей. Сотрудники начали проверку в рамках статьи УК РФ "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов".

Белый медведь занесен в Красную книгу РФ и относится к особо ценным диким животным.