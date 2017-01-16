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СКР в Новосибирске заинтересовался выгнавшим школьницу на мороз кондуктором

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Новосибирской области проводят проверку в связи с инцидентом с шестиклассницей, которую кондуктор высадила из автобуса в сильный мороз, сообщает СУ СКР по региону в понедельник.

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По данным следствия, в воскресенье днем в 30-градусный мороз кондуктор автобуса N95 в Новосибирске потребовала от шестиклассницы, возвращавшейся домой после спортивной тренировки, покинуть салон, так как у ребенка не было денег на оплату проезда, а проездной сломался. "Несмотря на просьбу девочки разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор выгнала ребенка из автобуса", - говорится в сообщении.

Длительное нахождение на морозе могло негативно сказаться на здоровье девочки. При этом, отмечается в сообщении, кондуктор не приняла никаких мер, чтобы ребенок не оказался один в опасной ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первый в Новосибирске подобный случай, ставший предметом разбирательства следственных органов: в ноябре проверка проводилась в отношении кондукторов двух автобусов, которые в сильный мороз высадили из транспорт восьмиклассника.

Теги: Новосибирская область, СКР
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