Три рейса "Уральских авиалиний" задержали из-за крушения в Бишкеке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщает о задержке трех ее рейсов в связи с закрытием аэропорта "Манас" в Бишкеке (Киргизия), где произошла авиакатастрофа.

"Два рейса из Бишкека и один из аэропорта "Жуковский" в Бишкек (задерживаются - ИФ). Задержка связана с тем, что аэропорт закрыт на вылет и прилет. Пока ожидаем разъяснений о том, когда будет возобновлены полеты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Жуковский", вылет борта "Уральских авиалиний" в Бишкек пока задерживается на 1 час и отложен до 11:25 по московскому времени.

Решение о возобновлении работы международного аэропорта Киргизии будет принято в понедельник после того, как пройдут соответствующие совещания по окончании первых спасательных работ на месте трагедии.