Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Движение паромов через Керченский пролив приостановлено в понедельник утром из-за тумана, сообщила "Морская дирекция" - компания-оператор переправы.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. Видимость менее 300 метров", - говорится в информации дирекции.
Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между Крымом и "материковой" Россией. Пассажиропоток на переправе в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 31,2% до 6,25 млн человек.