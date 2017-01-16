В "Останкино" началось прощание с погибшими в крушении Ту-154 репортерами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154 над Черным морем журналистами проходит в телецентре "Останкино".

Как передает корреспондент "Интерфакса" в понедельник, в зале студии телецентра горят свечи, на экранах транслируются фотографии погибших. Люди несут цветки и венки.

Среди пришедших коллеги журналистов, главы телеканалов, медиахолдингов. Также с журналистами пришли проститься представители власти: первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

В понедельник 16 января похоронят погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем. Как заявил ранее пресс-секретарь телецентра "Останкино" Денис Назаров, панихида по погибшим журналистам пройдет в понедельник с 10:00 до 11:30.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. При крушении самолета погибли девять журналистов, артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, включая руководителя коллектива Валерия Халилова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.