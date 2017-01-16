Главные новости
В миреКоличество жертв крушения самолета в Киргизии превысило 30 человекВ миреЮжнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя SamsungВ РоссииЗамглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублей
В России Крушение Ту-154 в Черном море

В "Останкино" началось прощание с погибшими в крушении Ту-154 репортерами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154 над Черным морем журналистами проходит в телецентре "Останкино".

Как передает корреспондент "Интерфакса" в понедельник, в зале студии телецентра горят свечи, на экранах транслируются фотографии погибших. Люди несут цветки и венки.

Среди пришедших коллеги журналистов, главы телеканалов, медиахолдингов. Также с журналистами пришли проститься представители власти: первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

В понедельник 16 января похоронят погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем. Как заявил ранее пресс-секретарь телецентра "Останкино" Денис Назаров, панихида по погибшим журналистам пройдет в понедельник с 10:00 до 11:30.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Катастрофа унесла жизни 92 человек. При крушении самолета погибли девять журналистов, артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, включая руководителя коллектива Валерия Халилова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

8 фотографий
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени АлександроваСвечи у портрета дирижера Ансамбля им. Александрова Валерия Халилова у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в МосквеМосквичи несут цветы к телецентру &quot;Останкино&quot; в память о погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 журналистахЦветы у здания фонда &quot;Справедливая помощь&quot; в Москве, который возглавляла Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофеЖители Минска приносят свечи и цветы к российскому посольствуАкция в Донецке в память о погибших в крушении самолета Ту-154
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени Александрова
Теги: Останкино, Черное море, Москва, Ту-154
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года
Таковы результаты анализа публикаций в базах данных Factiva и СКАНПодробнее
Замглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублейЗамглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублей
По данным следствия, он попросил у родственников фигуранта уголовного дела деньги за непередачу следователям части доказательствПодробнее
Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенка
Дети провалились под лед, возвращаясь домой с прогулкиПодробнее
Житель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил егоЖитель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его
Как сообщил источник, мужчина нашел у сына огнестрельное оружие и потребовал объясненийПодробнее
Песков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в МосквуПесков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в Москву
Последний раз избранный президент США был в российской столице в качестве бизнесмена и не представлял угрозы безопасности РФПодробнее
В Краснодарском крае спасли одного пропавшего на реке ребенкаВ Краснодарском крае спасли одного пропавшего на реке ребенка
По данным источника "Интерфакса", один из четырех пропавших детей погиб, еще двух ищутПодробнее
Патрушев заявил о поддержке террористов отдельными государствамиПатрушев заявил о поддержке террористов отдельными государствами
В частности, некоторые страны и крупные компании покупают у боевиков нефть и платят им за возможность перевозить товары на контролируемой террористами территорииПодробнее
Кадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террористаКадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террориста
Ликвидированная бандгруппа была связана с ИГПодробнее
Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской областиРоссия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области
Инспекция в районе площадью 16 тыс. кв км пройдет с 16 по 19 январяПодробнее
В Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в АстанеВ Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в Астане
По словам источника, пока не завершены переговоры относительно сторон, которые примут участие в межсирийских переговорах, хотя глава МИД Турции заверяет в приглашении СШАПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреКоличество жертв крушения самолета в Киргизии превысило 30 человекВ миреЮжнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя SamsungВ РоссииЗамглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублейМоскваНемецкий A320 сел в "Домодедово" с поврежденным лобовым стеклом
"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года
Владельцем разбившегося под Бишкеком "Боинга" была "АвиаКаргоТюрк"
На военном кладбище в Подмосковье началось прощание с жертвами крушения Ту-154
Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя Samsung
Сугробы в Москве достигли максимальной с начала зимы высоты
Крушение "Боинга" под Бишкеком
В правительстве задумались о замене льготной ставки НДС адресной помощью
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи