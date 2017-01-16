В мурманских Хибинах принудительно спустят лавины

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кировске (Мурманская область) в понедельник принудительно спустят лавины, сообщила пресс-служб администрации города.

"В период с 12.00 до 20.00 часов планируется подрыв взрывчатых веществ в лавинных очагах: на охраняемой территории карьера "Центральный" Восточного рудника АО "Апатит" и на участке горы Расвумчорр", - говорится в сообщении.

Находиться в зоне работ в это время запрещено, подчеркивают в администрации.

По данным отдела лавинной безопасности АО "Апатит", на территории промплощадки АО "Апатит" установлена значительная степень лавинной опасности. Отмечается, что лавины в Хибинах спустят в третий раз за месяц,