Водитель "красногорского стрелка" не признал вину и просит о суде присяжных

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Защита водителя "красногорского стрелка" Шоты Элизбарашвили, обвиняемого в пособничестве в убийстве трех человек и незаконном обороте оружия, будет просить рассмотреть его дело с участием коллегии присяжных, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Воронкова.

По ее словам, рассмотрение дела в суде с участием коллегии присяжных обеспечит вынесение объективного решения. Адвокат подчеркнула, что ее подзащитный настаивает на своей невиновности.

Мосгорсуд в минувшую пятницу продлил арест Элизбарашвили до 18 апреля, то есть до конца срока предварительного расследования.

По данным следствия, 19 октября 2015 года Элизбарашвили привез красногорского предпринимателя Амирана Георгадзе к зданию администрации Красногорского района. После этого он достал из автомобиля сумку с оружием, принес ее в кабинет к первому заместителю главы Красногорского района Юрию Караулову и передал Георгадзе. Потом, когда Георгадзе застрелил главу района, он отнес сумку обратно в машину и отвез своего шефа к месту второго преступления - коттеджу, расположенному в деревне Поздняково.

Следствие считает, что обвиняемому было известно, что его шеф назначил в коттедже встречу своему компаньону Тристану Закаидзе. В дальнейшем Элизбарашвили также занес сумку с оружием в дом и отдал ее Георгадзе, а после убийства партнера по бизнесу забрал сумку и отнес обратно в машину, после чего повез предпринимателя в деревню Тимошино.

"Там Георгадзе вышел из машины и присел у дороги. В это время мужчина, случайно проезжавший мимо, увидел Георгадзе сидящим на земле, остановился и хотел предложить ему помощь, подумав, что тому плохо, а Георгадзе выстрелил в него несколько раз. И только после этого Элизбарашвили убежал от своего начальника", - сообщили в СКР. Убитым оказался работник охраны газеты "Московский комсомолец" Константин Смыслов.

Позже Георгадзе был найден мертвым в частном доме в Тимошкино после того, как покончил с собой.