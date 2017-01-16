Супруга Дадина сообщила о запрете на свидание с мужем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Жена осужденного оппозиционера Ильдара Дадина Анастасия Зотова не может добиться от руководства рубцовской колонии на Алтае, куда перевели ее мужа, краткосрочного свидания с ним.

"Мы договорились с сестрой Ильдара, купили билеты в этот Алтайский край, и тут мне приходит на выходных бумага: "Свидание Ильдару положено только в мае", - написала Зотова в понедельник в фейсбуке.

В то же время, по ее словам, начальник колонии на прошлой неделе в телефонном разговоре заверил ее, что для краткосрочного (длительностью 4 часа - ИФ) свидания с мужем препятствий нет.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. Позже Мосгорсуд смягчил приговор на полгода. После этого оппозиционера этапировали в исправительную колонию в карельском городе Сегеже.

В прошлом ноябре Зотова сообщила, что сотрудники колонии избивают и подвергают ее мужа пыткам, угрожают убить. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Региональное управление СКР начало доследственную проверку, служебная проверка была назначена и руководством ФСИН. В начале декабря оба ведомства сообщили, что в ходе проверок информация о насилии в отношении Дадина не подтвердилась. В то же время посетившие Дадина представители СПЧ подтвердили его слова.

5 декабря пресс-секретарь карельского УФСИН Виталий Фефелов сообщил, что Дадина переводят в колонию другого региона. На протяжении месяца от осужденного не поступало никаких известий. На просьбы Зотовой сообщить, куда он этапируется, представители ФСИН сообщали, что с ним все в порядке, а о своем новом месте заключения он расскажет сам. Спустя месяц стало известно, что Дадин помещен в исправительную колонию №5 в Рубцовске в Алтайском крае.