Кураторы общественного транспорта в Саратове пересядут на троллейбусы и автобусы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Саратова Валерий Сараев распорядился пересадить ряд подчиненных со служебных автомобилей на общественный транспорт.

В пресс-службе мэрии сообщили агентству "Интерфакс", что в понедельник на совещании у главы города была рассмотрена тема работы общественного транспорта.

"Сараев выступил с критикой подготовки докладов по состоянию отрасли, с которыми выступили руководитель городского транспортного управления Дмитрий Фремке и глава МУПП "Саратовгорэлектротранс" (СГЭТ) Константин Касьянов. Глава города счел, что в этих докладах не прозвучало главное: как сделать общественный транспорт комфортным и удобным для жителей", - сказал собеседник агентства.

Глава города порекомендовал кураторам транспортной отрасли и их заместителям на месяц отказаться от служебных автомобилей и добираться на работу и с работы самим, "чтобы на себе прочувствовать всю прелесть общественного транспорта в Саратове".