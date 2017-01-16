Командир полка ДПС Сочи уволен из-за коррупционного скандала

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Командир полка ДПС ГИБДД по Сочи Андрей Геращенко уволен в связи с проступком, порочащим честь сотрудника внутренних дел, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в понедельник.

"Подполковник полиции Геращенко уволен со службы по итогам служебной проверки, инициированной руководством регионального главка МВД", - сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в марте Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о передаче через посредника крупной взятки для высокопоставленных сотрудников управления ГИБДД по Сочи. Предполагаемый посредник был задержан 9 марта при получении 500 тысяч рублей. Деньги предназначались для передачи неустановленному должностному лицу из руководства полка ДПС УГИБДД по Сочи. Уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по Краснодарскому краю по п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч.3 ст. 30, п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки).