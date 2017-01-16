Москва не будет обвинять другие страны в кибератаках на российские ресурсы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Москва не собирается обвинять официальные власти ряда стран, откуда совершаются кибератаки на интернет- и информационные ресурсы госструктур РФ и российских банков.

"Уподобляться тем, кто прибегает к таким неразумным и необоснованным обвинениям, мы не будем", - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается кибератак на российские СМИ, кредитно-финансовые организации, то, как отметил Песков, "эти атаки не вновь, они продолжаются достаточно давно - бывают периоды высокой интенсивности, более низкой интенсивности, это давняя история".

В том числе атакам постоянно подвергается президентский сайт. Причем в прошлом году были зафиксированы несколько массированных DDoS-атак на президентский сайт, "которые, очевидно, судя по интенсивности и массированности, одиночные хакеры или группы хакеров, организовать не могли".

"Это были DDoS-атаки, очевидно, что этим занимались не физические лица, и здесь мы не стали выступать с какими-либо голословным обвинениями", - добавил Песков.

По его словам, по данным российских компетентных служб, "следы атак уходят и в европейские страны, и в США, Канаду, Китай, Индию".

29 декабря администрация Барака Обамы ввела новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. В России неоднократно отвергали все обвинения и требовали предоставить доказательства.