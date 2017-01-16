Госдума рассмотрит закон о разрешении депутатам рассылать благодарности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Каждый депутат Госдумы может получить право официально объявить благодарности гражданам РФ и организациям.

Соответствующий проект постановления подготовлен думским комитетом по регламенту и предложен на рассмотрение Совету Думы, который соберется во вторник

Сообщение размещено в понедельник в базе данных нижней палаты.

Предполагается, что депутаты будут направлять свои благодарственные письма российским гражданам и организациям "за вклад в законотворческую деятельность; активное участие в общественно-политической деятельности; достижения в реализации социально значимых проектов и программ; просветительскую деятельность; духовно-нравственное воспитание граждан РФ; благотворительность; вклад в развитие экономики и производственной сферы на региональном и муниципальном уровнях".

Согласно проекту постановления, количество таких писем депутата, "как правило, не более ста благодарственных писем в год".