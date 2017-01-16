Экс-владельцу "Хромой лошади" повторно отказали в условно-досрочном освобождении

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии в понедельник отказался удовлетворять апелляционную жалобу об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего владельца ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолия Зака, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Сегежского городского суда от 8 ноября 2016 года об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденного Зака Анатолия Марковича оставить без изменения. Апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Герасина.

Как сообщалось, в результате пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" 5 декабря 2009 года погибли 156 человек. Ленинский райсуд Перми 30 апреля 2013 года приговорил владельца клуба Зака к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Другие осужденные

Всего на скамье подсудимых оказалось восемь человек. Помимо Зака, были также осуждены исполнительный директор клуба Светлана Ефремова – к 4 годам, арт-директор Олег Феткулов – к 6 годам. Директор ООО "Пиротехническая компания "Пироцвет" Сергей Дербенев, организовавший фейерверк, получил 5 лет, а его сын, сотрудник той же компании Игорь Дербенев – 4 года 10 месяцев. Инспекторы Госпожарнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева приговорены к 5 и 4 годам в колонии поселении соответственно.

Экс-глава Госпожарнадзора Владимир Мухутдинов должен был заплатить штраф в размере 70 тыс. руб. и лишен права занимать госдолжности на три года. Суд переквалифицировал обвинение Мухутдинову и освободил его от ответственности по истечению срока давности преступления. Суд также обязал всех фигурантов дела выплатить семьям погибших и пострадавшим крупные компенсации.

14 мая 2012 г. Ленинский районный суд Перми приговорил совладельца заведения Константина Мрыхина к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, так как после пожара в клубе Мрыхин скрылся в Испании. Он был экстрадирован в Россию летом 2010 года.

Свою вину из обвиняемых признали Ефремова и Прокопьева. Остальные подсудимые вины не признали, но в ходе слушаний принесли соболезнования родственникам погибших и пострадавших.