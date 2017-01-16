Порошенко обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в Донбассе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ, федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом выразил уверенность в восстановлении уважения к международному праву в Донбассе, сообщили в администрации президента Украины в понедельник вечером.

"Необходимо каждый день давать четко понять России, что ей не избежать ответственности за вопиющее пренебрежение нормами и принципами международного права, а ее надежды на ослабление санкционного давления - напрасны", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что урегулирование ситуации в Донбассе требует применения всего потенциала ОБСЕ, в том числе необходимости продолжения работы над вопросом размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Президент Украины приветствовал намерение австрийского председательства усилить технические возможности Смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые помогают контролировать соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.

Кроме того, Порошенко призвал председателя ОБСЕ реагировать всеми возможными средствами на нарушение Россией прав украинских граждан, а также способствовать освобождению заключенных в России в Донбассе.