Более двух тысяч новобранцев призваны в Тихоокеанский флот

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В ходе осенней призывной кампании на военную службу на Тихоокеанский флот направлено более двух тысяч новобранцев, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"Около тысячи новобранцев после обучения в учебном центре ВМФ будут распределены на корабли ТОФ ", - заявил он.

По его словам, среди призванных молодых людей более 14% имеют высшее профессиональное образование, около 30% - среднее профессиональное, остальные призывники получили среднее образование. Один житель Приморского края будет проходить службу в научной роте.

Подавляющее число новобранцев до призыва успели поработать на различных производствах или проходили обучение, добавил Матвеев.

Он напомнил, что осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершилась 31 декабря 2016 года.