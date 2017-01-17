Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
В России

Более двух тысяч новобранцев призваны в Тихоокеанский флот

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В ходе осенней призывной кампании на военную службу на Тихоокеанский флот направлено более двух тысяч новобранцев, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"Около тысячи новобранцев после обучения в учебном центре ВМФ будут распределены на корабли ТОФ ", - заявил он.

По его словам, среди призванных молодых людей более 14% имеют высшее профессиональное образование, около 30% - среднее профессиональное, остальные призывники получили среднее образование. Один житель Приморского края будет проходить службу в научной роте.

Подавляющее число новобранцев до призыва успели поработать на различных производствах или проходили обучение, добавил Матвеев.

Он напомнил, что осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и завершилась 31 декабря 2016 года.

Теги: ВМФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Павленский уехал во Францию после обвинения в изнасилованииПавленский уехал во Францию после обвинения в изнасиловании
Заявление на него и его гражданскую супругу написала актриса Театра.doc Анастасия СлонинаПодробнее
Медведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХМедведев утвердил правила общественного контроля в сфере ЖКХ
Кроме того, подписано постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг и введен штраф за неправильно начисленные коммунальные услугиПодробнее
Песков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в АстанеПесков не подтвердил приглашение представителей США на встречу в Астане
Ранее глава МИД Турции заявлял, что Москва и Анкара решили пригласить представителей команды Трампа на межсирийские переговорыПодробнее
Слуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциямСлуцкий призвал не делать ядерное разоружение предметом торга по санкциям
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия должна значительно сократить свои ядерные арсеналы в обмен на отмену введенных против нее ограничительных мерПодробнее
Большинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних враговБольшинство россиян обнаружили у страны многочисленных внешних и внутренних врагов
Вместе с тем доля россиян, заявляющих о наличии у страны врагов, существенно снизилась с 2014 годаПодробнее
"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года"Интерфакс" сохранил лидерство по цитируемости в зарубежных и российских СМИ по итогам 2016 года
Таковы результаты анализа публикаций в базах данных Factiva и СКАНПодробнее
Замглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублейЗамглавы полиции Хабаровска арестован по делу о взятке в 3 млн рублей
По данным следствия, он попросил у родственников фигуранта уголовного дела деньги за непередачу следователям части доказательствПодробнее
Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенка
Дети провалились под лед, возвращаясь домой с прогулкиПодробнее
Житель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил егоЖитель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его
Как сообщил источник, мужчина нашел у сына огнестрельное оружие и потребовал объясненийПодробнее
Песков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в МосквуПесков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в Москву
Последний раз избранный президент США был в российской столице в качестве бизнесмена и не представлял угрозы безопасности РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомВ миреКиев подал в Международный суд ООН иск против РоссииВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе СтамбулаВ миреБританские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
После инаугурации Трампа Россия поднимет вопрос об обмене Бута и Ярошенко
Ле Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборах
Финляндия проверит военную деятельность РФ в Нижегородской и Ивановской областях
Всемирный экономический форум в Давосе откроет Си Цзиньпин
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
В России за год из-за африканской чумы уничтожили 233 тыс. свиней
Порошенко потребовал ввести безвизовый режим между Украиной и ЕС в 2017 году
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи