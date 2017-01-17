Жителей поселка в Приморье предупредили о гуляющем поблизости амурском тигре

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следы амурского тигра обнаружили вблизи приморского поселка Артемовский, власти призывают местных жителей проявлять максимальную осторожность.

"В районе лесного массива "Кошкина падь" близ поселка Артемовский обнаружены следы тигра, двигающегося по направлению к жилому массиву поселка", - сообщает во вторник пресс-служба Артемовского городского округа.

Власти призывают местных жителей не покидать свои дома и не выходить за пределы жилого массива в темное время суток.

В свою очередь, в пресс-службе центра "Амурский тигр" агентству сообщили, что на месте работает группа департамента охотнадзора, ведутся поиски хищника.

Поселок Артемовский входит в Артемовский городской округ Приморья, он находится в 80 км от Владивостока.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.