На консервном заводе в Приморье изъяли 10 тонн просроченной рыбы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Россельхознадзора обнаружили крупную партию просроченной рыбы на производственном предприятии по переработке рыбы и морепродуктов во Владивостоке, сообщает во вторник пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
"Инспекторы Россельхознадзора совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции изъяли 10,5 т замороженной рыбы и икры", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в уличном контейнере хранились мешки с замороженной навагой, срок годности которой истек еще в июне прошлого года. Здесь же лежали мороженые скумбрия и сардины, на которых отсутствовали даты выработки. В соседнем контейнере находились куботейнеры с икрой макруруса и икрой минтая без необходимой маркировки.
"Вся продукция, не имеющая ветеринарных сопроводительных документов и хранившаяся с нарушениями ветеринарно-санитарных норм, изъята и помещена на изолированное хранение до конца административного разбирательства", - уточняется в сообщении.