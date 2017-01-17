Раненного в Приморье тигренка прооперируют лучшие ветеринары

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Состояние раненого в Приморье краснокнижного амурского тигренка остается тяжелым, в пятницу, возможно, ему проведут операцию. Как сообщает во вторник пресс-служба администрации Приморья, серьезное ранение пока не позволяет ветеринарам оперировать животное.

"Пуля попала тигренку в голову и прошла навылет. Сейчас ему колют антибиотики, снимают опухоль", - отмечают специалисты.

Уточняется, что 20 января в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где находится детеныш, соберутся лучшие ветеринары Приморья и Москвы. Им предстоит решить, возможна ли в этот день операция краснокнижного зверя.

В минувшую пятницу раненого тигренка в возрасте пяти-семи месяцев обнаружили в Пожарском районе Приморья, в настоящее время за жизнь тигренка борются ветеринары Центра реабилитации и реинтродукции тигров.

Маленькому хищнику оказали необходимую помощь, однако его состояние оценивается как тяжелое, он отказывается от пищи и пока только пьет. По словам ветеринаров, тигренок получил серьезное ранение и ему понадобится не одна операция.

По факту ранения тигренка полиция возбудила уголовное дело. За информацию об обстоятельствах, при которых был ранен тигренок, назначена награда в 150 тыс. рублей.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей.