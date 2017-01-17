В Кузбассе солдат-срочник украл гранаты в подарок друзьям

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной полиции в городе Юрга в Кемеровской области задержали 19-летнего жителя Краснодарского края за попытку пройти на вокзал с учебными гранатами и спичками-запалами, сообщает во вторник пресс-служба местного управления МВД.

Молодой человек был задержан при входе на вокзал после того, как сработала рамка металлдетектора.

"При личном досмотре у бывшего солдата были изъяты два серых тубуса с тканевыми шнурами и пять пакетов с бумажными свертками серого цвета. Экспертиза установила, что изъятые предметы - учебные ядовито-дымные гранаты и запалы-спички", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изъятые предметы не являются взрывчатыми веществами или взрывными устройствами, однако их применение может привести к травмам.

Задержанный пояснил, что предметы похитил после учебных стрельб в ноябре 2016 года, гранаты и запалы он хотел подарить друзьям.

Материалы по факту происшествия направлены в военную прокуратуру.