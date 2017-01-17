Крещенские купания в Томске пройдут на фоне эпидемии гриппа

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мэрия Томска не будет отменять традиционные Крещенские купания, несмотря на введенный ранее запрет проведения массовых мероприятий из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе горадминистрации во вторник.

"Крещенские купания, в отличие от пикетов и митингов - традиционное мероприятие, которое проводится на улице, поэтому запрещать его не стали. Кроме того, в месте проведения - на Белом озере - будут дежурить сотрудники МЧС и медики", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в купаниях традиционно принимают участие закаленные люди, которые привычны к холодной воде.

Как сообщалось, мэрия Томска с 12 января по рекомендации Роспотребнадзора из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ более чем на 20% ввела запрет на проведение массовых мероприятий, а также повышенные меры профилактики заболеваемости в детсадах, школах и других учреждениях социальной сферы.

При этом горадминистрация Томска отказала в проведении массового мероприятия томским активистам, собиравшимся провести 14 января пикет на Новособорной площади за отмену введенной с 1 января новой маршрутной сети.