Россельхознадзор сообщил о забое в 2016 году 233 тысяч свиней

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В России в 2016 году из-за африканской чумы свиней (АЧС) было уничтожено 233 тысячи голов свиней, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24". По его оценке, цифры потерь довольно серьезные.

"Но когда говорят, что, крупные комплексы (которые выступают за ограничение содержания свиней на личных подворьях граждан - ИФ) хотят уничтожить личные подсобные хозяйства, давайте посмотрим цифры: из 233 тыс. уничтоженных животных 6,5 тыс. приходится на личные подсобные хозяйства. Этих личных хозяйств было 211. Это значит, что в каждом хозяйстве больше 30 свиней. Да какое же это личное подсобное хозяйство?", - сказал Данкверт.

Как считает глава Россельхознадзора, по сути создан параллельный сектор, который сегодня не даёт возможности нормально бороться с АЧС. Он пояснил, что по закону о личном подсобном хозяйстве у ветеринара нет возможности проконтролировать такое хозяйство. Это приводит к распространению заболевания. "Если из-за таких хозяйств будем нести потери - это серьезно", - добавил он.

Данкверт привёл в пример Польшу, где сейчас готовятся документ об ужесточении содержания животных в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Как сообщил глава Россельхознадзора, мониторинг по безопасности, который ведёт служба, позволяет достаточно четко контролировать ситуацию. "Но впервые в прошлом году мы обнаружили 12 случаев производства продукции из свиней, которые были забиты с АЧС, мы расследовали их, каждый случай получил соответствующую оценку", - сказал он.

По данным Россельхознадзора, с момента выявления АЧС в стране, то есть с 2007 года, ущерб от неё превысил 30 млрд рублей. Но, как пояснил Данкверт, это далеко не полная оценка. Она, в частности, не учитывает потери, которые несут свиноводческие хозяйства в результате простоя после уничтожения поголовья в очаге заболевания.

"Общие убытки никто не считал", - отметил он. Как сообщил Данкверт, вакцины от АЧС нет и разработать ее невозможно. Ученые многих стран пытались это сделать, но отказались. "На ближайшие годы перспектив никаких вообще нет", - заявил он.