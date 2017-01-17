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Тела трех человек обнаружены у доменной печи Магнитогорского меткомбината

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Устанавливаются личности трех человек, найденных мертвыми на газоопасном участке доменной печи Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область), сообщила пресс-служба предприятия во вторник.

"Представитель ММК подтвердил факт обнаружения трех человек без признаков жизни на газоопасном участке доменной печи. Личности потерпевших и причины смерти не установлены", - говорится в сообщении.

Выяснением обстоятельств и подробностей происшествия занимаются сотрудники органов внутренних дел и Следственного комитета, отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по региону сообщила, что по факту смерти трех рабочих промышленного предприятия проводится проверка. "По предварительным данным, рабочие отравились угарным газом", - уточнили в пресс-службе СУ.

На месте происшествия работают следователи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц.

ММК - один из крупнейших в России производителей металлопродукции.

Теги: Челябинская область, ММК
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