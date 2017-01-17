Прокуратура проверит законность покупки "Почтой России" двух Ту-204

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Законность приобретения "Почтой России" двух самолетов Ту-204 проверяется, сообщил "Интерфаксу" во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Генеральная прокуратура проводит проверку законности приобретения двух самолетов Ту-204 ФГУП "Почта России", - сказал Куренной.

Он отметил при этом, что материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения.

В пресс-службе "Почты России", комментируя это сообщение, заявили "Интерфаксу", что "все закупки предприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства о закупках".

По сообщениям СМИ, ФГУП "Почта России" приобрела два самолета Ту-204 у "Ильюшин Финанс Ко" за 3,39 млрд рублей в августе 2016 года. Самолеты будут использоваться для перевозки почты на Дальний Восток и для доставки товаров из китайских интернет-магазинов.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в СК России материалы для возбуждения уголовного дела в связи с выплатой главе "Почты России" Дмитрию Страшнову вознаграждения в 95,4 млн рублей по итогам 2014 года.