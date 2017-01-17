Движение на участке трассы М7 ограничили из-за ремонта почти на год

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На участке трассы М7 "Волга", расположенном на границе Московской и Владимирской областей, в связи с капитальным ремонтом моста через реку Киржач временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

На участке от 93 до 95 км трассы движение по правой стороне дороги закрыто полностью. На левой стороне автодороги организовано по одной полосе движения в каждом направлении.

Ограничения будут действовать до 20 декабря 2017 года.

В ходе ремонта моста планируется полностью заменить балки пролетного строения, ригеля. Будут переустроены береговые и промежуточные опоры, мостовое полотно и тротуары. Также на мосту появятся система водоотвода, новые барьерные и перильные ограждения.