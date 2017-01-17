Жителя Пермского края задержали по подозрению в похищении 12-летней девочки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении 12-летней девочки в Оренбурге, ребенок найден живым, сообщает областное СУ СКР.

"В результате организованных следственных и оперативно-поисковых мероприятий, 12-летнюю Анастасию Дьякову нашли в районе городской свалки города Оренбурга. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний житель Пермского края, который подтвердил свою причастность к похищению малолетней", - говорится в сообщении.

Причины похищения девочки в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 12-летнюю Анастасию Дьякову похитили во вторник днем возле дома 20/1 по улице Родимцева в Оренбурге. Неизвестные лица, предположительно кавказской внешности, насильно затащили девочку в автомобиль и увезли.

По факту похищения возбуждено уголовное дело по ст.126 УК РФ (похищение человека, группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего).