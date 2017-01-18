Уголовное дело заведено за нападение на водителя "скорой" в Петербурге

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга возбудила уголовное дело об угрозе убийством в отношении водителя, который с ножом в руке участвовал в дорожном конфликте с врачами "скорой помощи" в центре города, сообщает в среду пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В отношении 45-летнего гражданина отделом дознания УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник на Михайловской улице в Санкт-Петербурге между водителем автомобиля Mercedes и водителем "скорой помощи" произошел дорожный конфликт. Поводом стало касательное столкновение автомобилей. Водитель Mercedes достал нож, однако прибывшие на место полицейские не допустили применения холодного оружия.