Капитан задержанного возле Сахалина африканского судна предстанет перед судом

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело заведено за браконьерство краба (ч. 3 ст. 256 УК РФ) по задержанному российскими пограничниками возле Сахалина судна "Амикус" под флагом африканского государства, сообщает в среду пресс-служба пограничного управления УФСБ по Сахалинской области.

В отношении капитана заведены административные дела по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение требований, регламентирующих деятельность во внутренних морских водах РФ), ст. 18.6 КоАП РФ (нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов), ч. 2 ст. 19.4 КоАП РФ (невыполнение законных требований пограничников об остановке судна), говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам следственных мероприятий установлено, что на борту судна находится около 16 тонн краба, добытого незаконным способом, и 14 тонн наживы для его промысла.

Как сообщалось, транспортный рефрижератор "Амикус" под флагом Танзании (порт приписки Занзибар) 13 января текущего года задержал экипаж сторожевого корабля "Коралл" Сахалинского погрануправления. Капитан "Амикуса" проигнорировал требования пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. При преследовании рефрижератора "сторожевик" подавал принятые в международной практике сигналы об остановке, на которые судно не реагировало. Для остановки иностранного судна пограничники произвели предупредительную стрельбу. Только после принятия экстренных мер "Амикус" остановился, после осмотра "сторожевик" отконвоировал его в сахалинский порт Невельск.