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В Омске заблокировали 24 сайта с рекламой запрещенных препаратов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Омска добилась блокировки 24 интернет-ресурсов, размещавших информацию о продаже препаратов, не зарегистрированных в госреестре. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Омской области, сайты, выявленные прокуратурой в ходе мониторинга, предлагали купить лекарства, запрещенные для распространения на территории России. При этом вход на страницы являлся свободным, регистрация пользователей не требовалась.

"Употребление лекарственных препаратов, не включенных в государственный реестр, могло причинить вред жизни и здоровью граждан", - говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура Ленинского округа Омска направила в суд 18 исковых заявлений о признании этой информации запрещенной к распространению.

Суд полностью удовлетворил требование прокуратуры. Сейчас доступ к 24-м ресурсам заблокирован. Сайты будут включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, говорится в сообщении.

Теги: Россия, Омск
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