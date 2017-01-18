В Красноярском крае БелАЗ упал в карьере с 10-метровой высоты

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Карьерный самосвал БелАЗ массой 33 тонны и грузоподъемностью 45 тонн свалился в отвал при выгрузке породы в карьере угольного разреза в Красноярском крае, пролетев вниз около 10 метров; водителя удалось спасти. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"В результате падения рама автомобиля лопнула, автомобиль сложился, смяв кабину в которой находился 55-летний водитель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошел розлив большого количества дизельного топлива, имелась угроза возгорания. Также был риск схода породы вместе с опрокинувшимся грузовиком еще дальше вниз отвала до отметки 30 метров.

"Пожарным удалось спасти жизнь водителю. Он получил многочисленные переломы, ушибы, переохлаждение организма. Мужчина был передан медикам для дальнейшего оказания помощи", - сказано в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что операция по спасению жизни человека осложнялась тем, что на тот момент в районе происшествия температура составляла минус 35 градусов.