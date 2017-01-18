СКР опроверг гибель второго рабочего при взрыве на заводе в Бийске

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В результате взрыва, произошедшего накануне на Бийском олеумном заводе в Алтайском крае, по-прежнему, остается один погибший, уточнили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ.

"По уточненным данным, в результате взрыва погибли не двое человек, как нами сообщалось ранее, а один из четырех госпитализированных сотрудников", - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось, во вторник при реконструкции одного из цехов Бийского олеумного завода произошел взрыв, после которого были госпитализированы четыре человека. В среду утром один из пострадавших в результате инцидента скончался в медицинском учреждении. Позднее СКР заявил о двух погибших в результате происшествия.

Здание, принадлежащее цеху по производству взрывчатых веществ, не эксплуатировалось более 20 лет, ранее оно было задействовано в производстве октогена. По факту происшествия создана комиссия, возбуждено уголовное дело.

Бийский олеумный завод - предприятие, выпускающее взрывчатые вещества промышленного и специального назначения, а также занимающееся производством и утилизацией боеприпасов и их составных частей. Находится в подчинении Минпромторга РФ.