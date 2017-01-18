Отравившиеся угарным газом от доменной печи ММК не были работниками предприятия

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Три человека, тела которых были обнаружены накануне на газоопасном участке доменной печи Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область), не работали на предприятии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ММК в среду.

"Погибшие не были сотрудниками ОАО "ММК" и не являлись сотрудниками подрядной организации", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что личности погибших установлены, не уточнив деталей.

Между тем, по данным местных СМИ, погибшими оказались воры, которых служба безопасности комбината неоднократно выдворяла с территории предприятия.

Ранее сообщалось, что во вторник на газоопасном участке доменной печи Магнитогорского металлургического комбината были обнаружены тела трех человек. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Проводится проверка.

ММК - один из крупнейших в России производителей металлопродукции.