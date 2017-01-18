"Алмаз-Антей" по итогам реорганизации получил больше предприятий и гособоронзаказа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - После завершения реорганизации концерна ВКО "Алмаз-Антей" увеличилось число его предприятий и вырос объем гособоронзаказа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

"В новой организационной структуре концерна учтены изменения, возникшие в связи с нашим преобразованием в концерн воздушно-космической обороны. Увеличилось количество входящих в концерн предприятий, существенно вырос объем государственного оборонного заказа, расширились компетенции и продуктовая линейка", - процитировали в пресс-службе гендиректора "Алмаз-Антея" Яна Новикова.

"Изменение организационной структуры и оптимизация штатной численности, проведенные в концерне, позволят повысить эффективность системы управления головной компании в целом, а также обеспечить решение задач, определенных поручениями и директивами президента и правительства РФ", - отметил Новиков.

Глава концерна сообщил, что по итогам реорганизации структурированы зоны ответственности руководителей и подразделений для оптимального решения стоящих перед компанией задач. "Кроме того, реорганизация является одним из элементов общей программы сокращения расходов и повышения эффективности деятельности компании", - сказал Новиков.

Он добавил, что концерном построены два новых завода в Нижнем Новгороде и Кирове, завершается создание Северо-Западного регионального центра в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций по этим трем проектам составил около 110 млрд руб., в том числе 94 млрд руб. - собственные средства концерна.

"Высвобождение около 30% от штатной численности управляющей компании концерна в рамках оптимизации структуры - один из шагов в этом направлении. При его реализации было проведено сокращение ряда структурных подразделений концерна", - сообщили в пресс-службе.