Два жителя Самары задержаны по подозрению в продаже оружия на Украину

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали в Самаре двух местных жителей, причастных к изготовлению и продаже боевого оружия, предположительно, на Украину, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, рабочий станции техобслуживания 1958 года рождения и охранник 1965 года рождения, ехавшие в Toyota RAV-4, были остановлены оперативниками во вторник. В салоне автомобиля было обнаружено нарезное ружье МА-136с (аналог автомата Калашникова) с пятью магазинами, переделанное для ведения автоматического огня.

Согласно данным источника, впоследствии по месту жительства одного из задержанных изъяли пистолет ТТ с пятью магазинами и шесть револьверов системы "Наган", переделанные из массогабаритных макетов под стрельбу боевыми патронами, глушитель кустарного изготовления, составные части к автомату Калашникова и 563 боеприпаса различного калибра.

По предварительной версии, подозреваемые продавали оружие через интернет покупателям в России и на Украине. "Массогабаритные макеты - это, по сути, оружие, которое было "деактивировано" - удалены бойки, засверлены ствольные коробки и так далее. Два "Кулибина" - двоюродные братья наладили переделку массогабаритных макетов оружия в боевое. Сейчас прорабатывается версия, что, во-первых, часть запчастей они брали с Украины, во-вторых, продавали туда готовые образцы оружия", - сказал он.

Проводится исследование изъятого для возбуждения дел по ст.222 УК РФ (незаконный сбыт оружия, его основных частей, боеприпасов) и ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений и причастных к ним лиц, добавил собеседник агентства.

Комментариями официальных источников "Интерфакса" пока не располагает.