Десятки пассажиров отказались лететь в Москву на вернувшемся ранее самолете "ВИМ-Авиа"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Боинг 767" авиакомпании "ВИМ-Авиа", который более десяти часов назад из-за технических неполадок вернулся в аэропорт Благовещенска (Амурская область), вылетел в пункт назначения - в Москву. После возвращения борта более 30 человек отказались лететь этим самолетом, сообщил агентству "Интерфакс" представитель аэропорта.

"Самолет вылетел в 21:04 (15:04 по Москве). Утром были зарегистрированы 105 взрослых пассажиров и два ребенка. Чуть более 30 человек вечером лететь в Москву отказались", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в авиакомпании, самолет был осмотрен техниками, принято решение не менять борт.

"Относительно подробностей о технической неисправности я никакой информации сейчас дать не смогу, так как нужно получить соответствующие акты. Пассажиры летят тем же самолетом, технические неполадки устранены", - сообщила начальник департамента по связям с общественностью авиакомпании Елена Федорова.

Как сообщалось, самолет вылетел по расписанию в 10:00 по амурскому времени (4:00 по Москве). Примерно через 40 минут полета экипаж принял решение вернуться из-за срабатывания одного из датчиков.