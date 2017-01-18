Осужденный за экстремизм в стихах бывший орловский учитель вновь стал фигурантом дела

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Орловской области возбудили уголовное дело по факту размещения жителем Кромского района Александром Бывшевым в интернете стихотворения экстремистского содержания, сообщил "Интерфаксу" замруководителя отдела криминалистики СУ СКР по региону Александр Коргин.

"Уголовное дело по ст.282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды" было возбуждено после того, как экспертиза признала экстремистским стихотворение, написанное Башевым и выложенное им на своей странице в соцсети. Речь идет о стихотворении, посвященном творчеству поэта Иосифа Бродского. На данный момент проводятся следственные действия", - пояснил собеседник агентства.

Это не первое стихотворение Бывшева, которое стало поводом для возбуждения уголовного дела и разбирательства в суде. В сентябре 2015 года Орловский облсуд подтвердил приговор Кромского райсуда, по которому Бывшев был признан виновным в публичных действиях, совершенных с целью возбуждения ненависти, либо вражды по признакам национальности, языка и происхождения.

В марте 2014 года он разместил в соцсети собственное стихотворение "Украинским патриотам", которое впоследствии было признано экстремистским, содержащим оскорбительные для русских высказывания и призывы к насилию украинцев над русскими.

Также, как установило следствие, на своих уроках Бывшев негативно высказывался в адрес руководства РФ относительно событий в Крыму, унизительно говорил о русских, противопоставляя им украинцев на примере своей матери, принижал русскую нацию.

Суд приговорил бывшего учителя иностранного языка к 300 часам обязательных работ и лишил права заниматься педагогической деятельностью на два года.