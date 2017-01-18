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Власти Ставрополья предложили организовать игорную зону в КавМинВодах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в рамках дней региона в Совете Федерации попросил сенаторов поддержать идею о создании в Кавказских Минеральных Водах игорной зоны, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

"Отдельной темой выступления губернатора стало развитие Кавказских Минеральных Вод. Одна из инициатив касается развития инфраструктуры отдыха, расширения предложения турпродукта. С этой целью Владимиров предложил разработать проект федерального закона о зонах свободной торговли, а также поддержать идею о создании на КавМинВодах игорной зоны", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава края выступил с предложением создать автодорогу, соединяющую Кисловодск и Сочи. "Общая протяженность этого пути должна составить 290 км, из которых придется строить лишь 95 км, остальное - уже существующая дорожная сеть, которую потребуется модернизировать", - поясняет пресс-служба.

Дорога объединит морские, горнолыжные и бальнеологические курорты Кубани, Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, она сократит время пути от Кисловодска до Сочи с 9 до 4 часов, а расстояние - с 770 км до 340 км.

"Все это позволит создать огромный кластер отдыха и оздоровления, увеличить турпоток на южные курорты на 6 миллионов человек в год", - считает губернатор Ставрополья, слова которого приводит пресс-служба.

Теги: Ставропольский край, Владимир Владимиров, Кавказские Минеральные воды
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