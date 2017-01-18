Направлявшийся во Вьетнам "Боинг" сядет в Красноярске из-за поломки туалетов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет "Боинг", выполняющий рейс Пермь - Камрань (Вьетнам), готовится к экстренной посадке в Красноярске из-за технической неисправности.

"Поступил сигнал о том, что самолет "Боинг" с 300 пассажирами на борту совершит в красноярском аэропорту техническую посадку из-за неисправности санузлов. Самолет должен сесть около 23:30 по местному времени. Его уже ждут", - , сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" пресс-секретарь красноярского аэропорта "Емельяново" Ксения Квятковская.

Она подчеркнула, что посадка не аварийная, а именно техническая, и добавила, что после осмотра техниками авиасудно продолжит полет к месту назначения.