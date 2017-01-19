Русская православная церковь отмечает Крещение Господне

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Праздник Крещения Господня отмечают в этот четверг православные верующие.

Он установлен в память о крещении Иисуса Христа, которое Спаситель принял в реке Иордан от Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, когда Иисус вышел из реки, на Него снизошел Святой Дух в виде голубя, а с небес послышался голос Бога-Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение".

Первые упоминания о празднике относятся к началу III века, правда, тогда он отмечался вместе с Рождеством, и разделили оба торжества лишь к концу IV века.

Согласно прогнозу МЧС, по всей России в крещенских купаниях примут участие около 1,5 млн человек. Для них открыто более 3,5 тыс. мест для купания, безопасность на которых обеспечат более 9 тыс. спасателей. В то же время Церковь призывает осмысленно подходить к омовению в купели на Крещение и не воспринимать этот обычай как избавление от грехов или спортивный праздник.

Накануне Крещения и в день самого праздника принято освящать воду в храмах и открытых водоемах. В эту ночь духовенство Московского патриархата совершает освящение морей и океанов в России и за рубежом.

В частности, община русского прихода в Рейкьявике выйдет на берег Атлантического океана, где будет совершено великое освящение воды. Тихий океан будет освящаться на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море). Кроме того, в Крыму освятят Черное море, в Махачкале - Каспийское.